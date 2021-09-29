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Путин поздравил бывшего премьера Италии Берлускони с 85-летием
Политика
Путин поздравил бывшего премьера Италии Берлускони с 85-летием
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 29 сентября. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Об этом сообщили в Кремле.

Российский лидер поздравил экс-главу правительства с 85-летием. Кроме того, Путин в ходе разговора отметил личный вклад Берлускони в развитие российско-итальянских отношений.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предстоящую встречу Владимира Путина с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам представителя Кремля, стороны не планируют затрагивать темы, которые касаются Крыма. Песков добавил, что Москве нечего обсуждать с Турцией по вопросу полуострова.

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