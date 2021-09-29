С какой стороны себя проявит Бельский на должности спикера ЗакСа: мнение политологов

Сегодня, 29 сентября, прошло первое заседание Законодательного собрания Петербурга седьмого созыва. В ходе него был оглашен новый состав городской представительной власти. Именно от этих людей будет во многом зависеть жизнь горожан в следующие пять лет.

По итогам заседания новым спикером Заксобрания Петербурга стал бывший вице-губернатор Александр Бельский. За него проголосовало 40 из 49 депутатов.

Было ясно

Политолог, журналист Юрий Светов в беседе с корреспондентом ФАН признался, что верит в успешную работу Александра Бельского в должности спикера Законодательного собрания Петербурга.

«С самого начала избирательной кампании было ясно, что делается ставка на то, чтобы "Единая Россия" на выборах выступила успешно, а ее реальным кандидатом виделся именно [Александр] Бельский. И у тех, кто занимается анализом, не было никаких сомнений, что он будет спикером в ЗакСе», — рассказал собеседник агентства.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Если Александр Бельский был вице-губернатором, это не означает, что он будет четко выполнять команды губернатора и прислуживать ему, подчеркнул Юрий Светов. Это настоящее заблуждение.

По мнению эксперта, Бельский является очевидной кандидатурой на пост спикера.

«Он должен выстроить деловые и конструктивные отношения с губернатором, но в то же время в законодательной власти есть свои интересы и позиции, я думаю, Бельский будет их отстаивать. И тот опыт, который у него имеется, говорит о том, что у него это получится. Дело это очень непростое», — заявил политолог.

Политическая ситуация в городе изменилась

Политолог, эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков отметил, что с приходом Александра Бельского на пост спикера Заксобрания явно улучшатся отношения исполнительной и законодательной властей Санкт-Петербурга.

«Отношения исполнительной и законодательной властей Санкт-Петербурга при прежнем спикере были далеки от безоблачных. В любом случае политическая ситуация и управляемость городом изменились», — подчеркнул Простаков.

publicdiplomacy.su / Народная дипломатия

Ранее директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников заявил, что необходимо выделять деньги на развитие здравоохранения. Таким образом эксперт поддержал новую инициативу губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.