Корейский сериал «Игра в кальмара» обогнал «Ведьмака» по просмотрам на Netflix

Лос-Анджелес, 29 сентября. Южнокорейский сериал о выживании «Игра в кальмара» занял первую строчку по популярности на стриминговом сервисе Netflix. Премьера шоу состоялась 17 сентября.

За десять дней с момента релиза «Игра в кальмара» преодолела культурные и языковые барьеры в более чем 90 странах, включая США. Южнокорейский сериал еще 19 сентября занимал восьмое место в топе лучших шоу на Netflix, а уже через два дня добрался до второй строчки. На данный момент драма о выживании режиссера Хван Дон Хека больше недели сохраняет лидерство по просмотрам. В рейтинге южнокорейский сериал обогнал такие хиты как «Ведьмак», «Бриджертоны», «Кто убил Сару?», «Тень и кость» и «Люпен».

«Игра в кальмара» стала первым корейским сериалом, добившимся таких результатов. Программный директор Netflix Тед Сарандос уверен, что такими темпами проект станет самым просматриваемым за всю историю Netflix. Фанаты уже рассчитывают на второй сезон, однако Хван Дон Хек не торопится с продолжением.

«У меня нет хорошо продуманных планов на "Игры в кальмара – 2". Просто думать об этом довольно утомительно», — рассказал изданию Variety создатель сериала.

Сюжет «Игры в кальмара» разворачивается вокруг людей, которых нужда вынудила согласиться принять участие в игре на выживание. Победителя ждет денежный приз — 45,6 миллиарда вон.

Стриминговый сервис Netflix ранее на своем официальном YouTube-канале представил трейлер вестерна «Тем больнее падать» с Идрисом Эльбой в одной из главных ролей.