Находящаяся в тяжелом состоянии Гузеева не хочет, чтобы ей переливали плазму донора

Москва, 29 сентября. Ведущая шоу «Давай поженимся!» и актриса Лариса Гузеева запретила переливать ей плазму крови от донора, переболевшего COVID-19.

Знаменитость попала в больницу в Коммунарке вечером 26 сентября. Как сообщил источник в столичном здравоохранении, у Гузеевой подтвердился коронавирус.

Согласно самым свежим показаниям здоровья, телеведущая находится в тяжелом состоянии. Медики выбрали в качестве одного из методов лечения переливание плазмы переболевшего донора, но звезда фильма «Жестокий романс» не хочет использовать этот вариант.

«Несмотря на рекомендации врачей, Лариса Гузеева отказалась от процедуры. Артистка запретила врачам переливать ей плазму переболевшего донора», — отметил источник kp.ru.

Хотя состояние актрисы оценили как тяжелое, она пребывает в ясном сознании. Гузеева жалуется на сухой кашель и общую слабость, а температура ее тела не поднимается выше 37,5 градуса. Кроме того, у ведущей «Давай поженимся!» наблюдается удовлетворительный аппетит.

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга ранее пожаловалась, что устала отвечать на вопросы о здоровье своей матери. Поклонники звезды забили тревогу, когда она перестала выходить на связь в соцсетях. По словам возмущенной дочери актрисы, с ее матерью все в порядке.