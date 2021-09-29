Замглавы Минобороны РФ Фомин: Россия и Пакистан нарастят взаимодействие в оборонной сфере

Исламабад, 29 сентября. Россия и Пакистан планируют наращивать взаимодействие в военной сфере. Об этом сообщил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.

По его словам, 29 сентября в Исламабаде состоялось заседание российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности. В ходе встречи обсуждался широкий спектр вопросов, связанных с военно-политической обстановкой в Афганистане. Кроме того, обговаривалось углубление взаимодействия между Россией и Пакистаном.

«Во время переговоров была дана положительная оценка динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтверждено стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для укрепления военного сотрудничества», — сказал Фомин.

Замглавы Минобороны РФ также отметил, что Россия и Пакистан продолжают активно реализовывать ранее запланированные совместные мероприятия, несмотря на сохраняющуюся в мире сложную эпидемиологическую обстановку.