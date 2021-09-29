19FortyFive: российский танк «Армата» действительно впечатляет

Вашингтон, 29 сентября. Российский танк Т-14 на универсальной платформе «Армата» является поистине впечатляющей боевой машиной, считают журналисты из Соединенных Штатов.

Т-14 является лучшим российским танком, превосходящим по многим параметрам другие боевые машины ВС РФ, отметил американский аналитик Брент М. Иствуд в своем материале для портала 19FortyFive, эксклюзивный перевод которого представляет Федеральное агентство новостей. Он напомнил, что российское министерство обороны впервые показало широкой публике «Армату» в ходе парада Победы на Красной площади в 2015 году.

Танк действительно впечатляет благодаря своим характеристикам, заявил автор статьи. Он раскрыл секрет боевой мощи «Арматы», обратив внимание на целый ряд инноваций и оригинальных конструктивных решений, разительно отличающих Т-14 от другой российской бронетехники. В пример он привел прочную многослойную броню, состоящую из стали и керамики, системы защиты от ракет, бронекапсулу, защищающую экипаж от попаданий вражеских снарядов, а также хорошую максимальную скорость, которая достигает почти 90 километров в час. Также аналитик указал на необитаемую башню, систему наведения и управления огнем, в которую были интегрированы технологии на основе искусственного интеллекта, а также мощную 125-миллиметровую пушку.

Разработанный в РФ танк превосходит многие западные аналоги, считает Иствуд. К примеру, Т-14 обладает гораздо более мощным орудием, чем немецкий Leopard 2. Он также обратил внимание и на американский Abrams, над модернизацией которого активно трудятся инженеры, чтобы догнать российский образец в плане характеристик танка. Журналист добавил, что Т-14 является первой машиной на универсальной платформе «Армата», однако помимо танка на этой базе также была создана тяжелая боевая машина пехоты Т-15, а в будущем появятся и другие образцы бронетехники.

Ранее американские аналитики заявили о превосходстве Т-14 над любыми танками, имеющимися на вооружении армий западных стран. По их словам, характеристики «Арматы» сделали машину по-настоящему революционной, ввиду чего появление образца в ВС РФ многократно усилит боевую мощь российских войск.

Кроме того, в Министерстве обороны России сообщили о скором поступлении в ВС РФ свыше 240 усовершенствованных танков различных моделей, передает телеканал «360». Известно, что российская армия получит на вооружение такие модернизированные боевые машины, как Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв».