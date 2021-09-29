Памфилова назвала высокой явку на думских выборах в условиях пандемии

Москва, 29 сентября. Явка на прошедших выборах в Госдуму России была высокой. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Глава комиссии рассказала, что в условиях пандемии коронавируса явка на прошедших парламентских выборах было высокой.

Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября. За процессом следили около 250 тыс. наблюдателей. По итогам голосования, в новый состав нижней палаты парламента вошли представители от «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России — За правду» и «Новых людей».

Ранее Элла Памфилова сообщила, что более 56 млн россиян, которые обладают правом голоса, приняли участие в парламентской кампании 17-19 сентября. По ее словам, окончательный процент явки после обработки всех бюллетеней составил 51,72%.