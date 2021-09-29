Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 сентября 14:10
14:09
Общество
Ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева подтвердила, что заболела COVID-19
14:05
Армия
Путин отметил положительный вклад Турции в стабилизацию ситуации в Карабахе
14:03
Политика
Путин рассказал о развитии сотрудничества России и Турции на встрече с Эрдоганом
14:00
Общество
Ногинские спасатели вызволяют домашних животных из-под завалов после взрыва
13:59
Шоу-бизнес
Михалков чудом избежал травмы из-за упавшей декорации во МХАТе
13:59
Происшествия
Обвиняемый в педофилии репетитор из Петербурга может быть причастен к новым эпизодам
13:58
Экономика
Москва примет участие во всемирной универсальной выставке «Экспо-2020»
13:57
Общество
Певица из Дагестана сравнила похороны генерала Казанцева с прощанием со Сталиным
13:56
Происшествия
В Тверской области обнаружили останки пропавшего почти год назад подростка
13:53
Экономика
Роспатент перечислил десять лучших изобретений России в XXI веке
Все новости

Памфилова назвала высокой явку на думских выборах в условиях пандемии

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 13:17
Политика
Памфилова назвала высокой явку на думских выборах в условиях пандемии
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 29 сентября. Явка на прошедших выборах в Госдуму России была высокой. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Глава комиссии рассказала, что в условиях пандемии коронавируса явка на прошедших парламентских выборах было высокой.

Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября. За процессом следили около 250 тыс. наблюдателей. По итогам голосования, в новый состав нижней палаты парламента вошли представители от «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России — За правду» и «Новых людей».

Ранее Элла Памфилова сообщила, что более 56 млн россиян, которые обладают правом голоса, приняли участие в парламентской кампании 17-19 сентября. По ее словам, окончательный процент явки после обработки всех бюллетеней составил 51,72%.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Памфилова назвала высокой явку на думских выборах в условиях пандемии
выборы россия госдума памфилова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru