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Собака помогла остановить изнасилование мигрантами женщины в Подмосковье
Происшествия
Собака помогла остановить изнасилование мигрантами женщины в Подмосковье
pixabay.com  /  Lenka Novotná

Москва, 29 сентября. Пес, отбежавший на несколько метров от хозяина, спугнул насиловавших женщину гастарбайтеров. Как стало известно ФАН, после задержания мигранты частично признали свою вину.

В городе Королеве 26 сентября 42-летняя женщина подверглась изнасилованию. По подозрению в совершении преступления были задержаны трое мигрантов, находящихся на территории России без соответствующих документов. Следователи ГСУ СК России по Московской области возбудили два уголовных дела — по статье 131 УК РФ «Изнасилование» и 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Мужчин задержали через двое суток. Они признали свою вину частично.

«Задержали и предъявили обвинение двоим 20-летним гражданам Узбекистана, —  рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Третий просто стоял и смотрел на происходящее. Мужчина стал свидетелем совершенного преступления. Задержанные утверждают, что все происходило по обоюдному согласию».

По словам собеседника агентства, женщина подошла к молодым людям, стоящим на остановке и попросила закурить. Мигранты дали ей сигарету и стали предлагать даме заняться сексом. Женщина не согласилось и пошла своей дорогой. Однако мужчины увязались за ней. Потом затащили в кусты возле одного из домов по улице Павлова и полтора часа насиловали потерпевшую.

Прекратились надругательства над женщиной лишь тогда, когда к ним подбежала собака. За ней шел хозяин животного. Насильники испугались и убежали. Известно, что пострадавшая нигде не работает. 

Граждане Узбекистана на данный момент находятся за решеткой в изоляторе временного содержания. Если вина мужчин будет доказана в суде, то им грозит до десяти лет лишения свободы.

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изнасилование московская область
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