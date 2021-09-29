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«Газпром» запустил «Силу Сибири» после окончания техобслуживания
Экономика
«Газпром» запустил «Силу Сибири» после окончания техобслуживания
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 сентября. Плановые технические работы завершены на трубопроводе «Сила Сибири».

Представители отечественной газовой корпорации сообщают, что поставки природного газа по магистрали «Сила Сибири» были возобновлены после того, как завершился плановый ремонт. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал концерна.

«Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена», — отмечается тексте сообщения.

Трубопровод был остановлен 22 сентября. «Сила Сибири» осуществляет поставки с Чаядинского месторождения на российский Дальний Восток и в Китай. Известно, что проведение ремонта заранее согласовывалось с партнерами из КНР. «Газпром» проводит профилактические работы на этом направлении два раза в год.

«Сила Сибири» была запущена еще в конце 2019 года. Предполагается, что в следующем году газопровод будет работать еще с одним месторождением на территории Иркутской области. В начале этого месяца «Газпром» отчитался по объему экспорта голубого топлива в Китай через данный маршрут.

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Газпром сила сибири ремонт поставки газа
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