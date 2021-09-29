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Кабмин ФРГ заявил о непричастности к блокировке канала RT DE на Youtube

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 13:12
Политика
Кабмин ФРГ заявил о непричастности к блокировке канала RT DE на Youtube
pixabay.com

Берлин, 29 сентября. Правительство Германии не имеет отношения к блокировке Youtube-канала RT DE, решение было принято администрацией самого хостинга, заявили в Берлине.

О непричастности немецких властей к блокировке российских СМИ американской корпорацией сообщил представитель кабмина ФРГ. По его словам, никто в Берлине не отдавал никаких распоряжений и подавал прошений об удалении или запрете каналов RT DE и DFP.

Официальная Москва заявила о неприемлемости блокировки телеканалов германоязычной редакции Russia Today. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, действия Youtube грубым образом нарушают российское законодательство.

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