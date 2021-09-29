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Военно-поисковые сборы «К поиску готов!» стартовали в Челябинской области
Общество
Военно-поисковые сборы «К поиску готов!» стартовали в Челябинской области
АСУНЦ Вытегра МЧС России  / 

Челябинск, 29 сентября. Военно-поисковые сборы «К поиску готов!» стартовали в Челябинской области. К реализации мероприятий подключился Благотворительный фонд Русской медной компании.

Возможность отправиться на места сражений, чтобы помочь найти останки пропавших без вести героев, появилась у школьников из Карабаша, Кыштыма, Варны и Коркино. Для многих ребят это был первый опыт. Юные поисковики с большим удовольствием участвуют в раскопках.

Всего за сезон при поддержке фонда состоялись две экспедиции. В апреле ребята отправились в Ленинградскую область, а в июле — на места битвы за Кавказ, к подножию Эльбруса, сообщает издание «Челябинск сегодня».

РМК планирует в дальнейшем увеличивать объемы помощи поисковому движению.

«Мы надеемся на дальнейшее развитие нашего сотрудничества с Поисковым движением России. Подписание соглашения позволит выйти за пределы Челябинской области и поддерживать поисковые отряды на территориях присутствия Русской медной компании по всей стране», – рассказала Татьяна Баланчук, руководитель БФ РМК.

Ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева выразила уверенность, что соглашение даст новый импульс сотрудничеству между общественниками и бизнесом Челябинской области. Она отметила, что не каждый регион может похвастаться такими социально ответственными компаниями.

Ранее ФАН сообщал, как исчез житель Нижегородской области, который отправился домой пешком за 200 км. Темноволосый худощавый мужчина с сединой был одет в черную куртку и спортивные штаны такого же цвета, серую футболку. Особые приметы пропавшего: пальцы правой руки не сгибаются, там же татуировка с годом — «1989».

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