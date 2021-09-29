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Евродепутат Тудосе допустил развитие «энергетического кризиса» в ЕС этой зимой

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 13:05
Экономика
Евродепутат Тудосе допустил развитие «энергетического кризиса» в ЕС этой зимой
2qm.ru  /  Борис Гришин

Брюссель, 29 сентября. Евросоюз столкнется с «серьезным энергетическим кризисом» грядущей зимой. Такое заявление сделал член Европейского парламента Михай Тудосе.

Причиной этого может стать потенциальная нехватка природного газа, а также рекордный рост цен на энергоресурсы. Объем запасов сырья в хранилищах ЕС сейчас на 21% ниже нормального уровня для этого времени года, подчеркнул политик в своем обращении к Еврокомиссии.

В 2021 году цены на газ в Старом Свете повышались несколько раз. Это привело к заметному подорожанию электроэнергии для бытовых и промышленных клиентов по всему Евросоюзу, передает RT слова Тудосе.

На этом фоне парламентарий констатировал, что ряд европейских потребителей не в состоянии оплачивать свои счета за отопление и электричество. «Энергетическая нищета» растет высокими темпами, заявил он.

Голубое топливо продолжает дорожать на европейских биржах. Котировки газа вновь достигли отметки в 1020 долларов за тысячу кубометров.

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газ европа энергетический кризис тудосе
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