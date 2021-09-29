Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 сентября 14:09
14:09
Общество
Ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева подтвердила, что заболела COVID-19
14:05
Армия
Путин отметил положительный вклад Турции в стабилизацию ситуации в Карабахе
14:03
Политика
Путин рассказал о развитии сотрудничества России и Турции на встрече с Эрдоганом
14:00
Общество
Ногинские спасатели вызволяют домашних животных из-под завалов после взрыва
13:59
Шоу-бизнес
Михалков чудом избежал травмы из-за упавшей декорации во МХАТе
13:59
Происшествия
Обвиняемый в педофилии репетитор из Петербурга может быть причастен к новым эпизодам
13:58
Экономика
Москва примет участие во всемирной универсальной выставке «Экспо-2020»
13:57
Общество
Певица из Дагестана сравнила похороны генерала Казанцева с прощанием со Сталиным
13:56
Происшествия
В Тверской области обнаружили останки пропавшего почти год назад подростка
13:53
Экономика
Роспатент перечислил десять лучших изобретений России в XXI веке
Все новости

Песков: YouTube могут принудить к соблюдению российского законодательства
Политика
Песков: YouTube могут принудить к соблюдению российского законодательства
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Москва, 29 сентября. Руководство РФ не намерено терпеть нарушения, допущенные сервисом YouTube по отношению к телеканалу RT, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил недопустимость необратимого удаления двух немецкоязычных каналов RT в ходе брифинга для представителей прессы.

«Здесь должна быть, безусловно, нулевая терпимость к подобным нарушениям закона», — подчеркнул Песков.

По его словам, видеохостинг YouTube могут принудить к соблюдению российского законодательства.

«Не следует исключать возможности принятия мер по принуждению этой платформы к выполнению наших законов», — отметил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера заявил, что подобное решение в адрес YouTube может быть вынесено после изучения работы сервиса российскими контролирующими органами и выявления возможных законодательных нарушений.

Ранее Песков сообщил, что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган не будут обсуждать вопросы Крыма в ходе переговоров в Сочи.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Песков: YouTube могут принудить к соблюдению российского законодательства
россия песков rt youtube
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru