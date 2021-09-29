Песков: YouTube могут принудить к соблюдению российского законодательства

Москва, 29 сентября. Руководство РФ не намерено терпеть нарушения, допущенные сервисом YouTube по отношению к телеканалу RT, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил недопустимость необратимого удаления двух немецкоязычных каналов RT в ходе брифинга для представителей прессы.

«Здесь должна быть, безусловно, нулевая терпимость к подобным нарушениям закона», — подчеркнул Песков.

По его словам, видеохостинг YouTube могут принудить к соблюдению российского законодательства.

«Не следует исключать возможности принятия мер по принуждению этой платформы к выполнению наших законов», — отметил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера заявил, что подобное решение в адрес YouTube может быть вынесено после изучения работы сервиса российскими контролирующими органами и выявления возможных законодательных нарушений.

Ранее Песков сообщил, что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган не будут обсуждать вопросы Крыма в ходе переговоров в Сочи.