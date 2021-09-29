Кремль увидел признаки цензуры в блокировке YouTube-канала немецкой редакции RT

Москва, 29 сентября. Действия YouTube в отношении двух каналов RT носят характер цензуры и нарушают российское законодательство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В среду представитель Кремля прокомментировал новость о блокировке на YouTube двух немецкоязычных каналов телеканала RT.

«Безусловно, есть признаки того, что нарушены законы РФ. Нарушены весьма грубо, потому что, конечно, это сопряжено и с цензурой, и с препятствованием распространению информации СМИ и так далее», — сказал представитель Кремля.

Сутками ранее администрация YouTube приняла решение о блокировке канала немецкой редакции Russia Today (RT). Об этом позже сообщила главный редактор издания Маргарита Симоньян. Она подчеркнула, что заблокированные каналы уже нельзя восстановить, а происходящее сравнила с «медийной войной». Причина блокировки канала неизвестна. Симоньян заявила, что в ответ на это российские власти должны заблокировать в России вещание для каналов немецких СМИ и ввести санкции против самого YouTube.

В МИД РФ сочли, что Youtube может быть заблокирован Роскомнадзором, если в ближайшее время его администрация не снимает ограничения с каналов RT.