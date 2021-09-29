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Читатели Daily Express: новая американская ракета является «игрушкой для мальчишек»
Армия
Читатели Daily Express: новая американская ракета является «игрушкой для мальчишек»
wikipedia.org  /  Abigail Waldrop / the United States Army с идентификатором 160604-A-AW123-011

Лондон, 29 сентября. Первый испытательный запуск новой американской ракеты с гиперзвуковой скоростью полета вызвал язвительную и насмешливую реакцию читателей портала Daily Express.

Авторы статьи в британском издании обратили внимание на слова представителя Агентства Пентагона по продвинутым разработкам (DAPRA) Эндрю Кнедлера, который назвал оружейную разработку «настоящим чудом, сотворенным американскими военными». Читатели Daily Express высмеяли подобную восторженную реакцию чиновника и указали на неготовность США вступать в военный конфликт с Россией.

«Игрушки для мальчишек... Когда в последний раз передовая и развитая страна вступала в войну с другой передовой и развитой страной?» — заявил один из пользователей Сети.

Другой комментатор отметил, что армия США превратилась в «жалкое сборище мальчиков в платьях с розовыми волосами», которым следует опасаться встречи на поле боя с «настоящими мужчинами», имея в виду российских бойцов.

«Путин не воспринимает Байдена всерьез… Никто в мире уже не будет воспринимать Байдена всерьез», — резюмировал результаты американских ракетных испытаний еще один участник обсуждения.

Ранее сообщалось, почему американские попытки сократить отставание от РФ в области гиперзвуковых ракет не беспокоят Москву. Об эффективности перехвата американского стратегического бомбардировщика B-52 истребителями С3-35С ВКС РФ над Тихим океаном информировал телеканал «360».

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путин сша байден ракеты
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