Тунис вернет на родину 76 граждан из лагерей Ливии

Триполи, 29 сентября. Посольство Туниса в Триполи объявило о завершении всех процедур, необходимых для депортации 76 соотечественников, помещенных в центры содержания беженцев.

Согласно заявлению представительства, это последняя подготовленная к отправке группа людей, арестованных ливийской службой безопасности за участие в незаконных миграционных операциях. Они вернутся на родину уже сегодня вечером через пограничный переход в Рас-Идждире, о чем заранее достигнута договоренность с соответствующими властями в Триполи.

Тунисское посольство вновь выразило признательность компетентным органам и агентствам соседнего государства за охотное сотрудничество и обеспечение необходимых условий для отправки людей домой. В частности, благодарность направлена работникам МВД, служб внутренних дел и Департамента консульских услуг Ливии.

Предыдущая группа нелегальных мигрантов вернулась на родину в начале августа. Тогда представительство Туниса обсуждало вопрос об освобождении оставшейся части граждан.

Международные правозащитные организации регулярно публикуют доклады о бесчеловечных условиях в центрах нелегальной миграции в Ливии.