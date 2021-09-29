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Тунис вернет на родину 76 граждан из лагерей Ливии
Весь мир
Тунис вернет на родину 76 граждан из лагерей Ливии
Федеральное агентство новостей  /  publicdomainpictures.net

Триполи, 29 сентября. Посольство Туниса в Триполи объявило о завершении всех процедур, необходимых для депортации 76 соотечественников, помещенных в центры содержания беженцев.

Согласно заявлению представительства, это последняя подготовленная к отправке группа людей, арестованных ливийской службой безопасности за участие в незаконных миграционных операциях. Они вернутся на родину уже сегодня вечером через пограничный переход в Рас-Идждире, о чем заранее достигнута договоренность с соответствующими властями в Триполи.

Тунисское посольство вновь выразило признательность компетентным органам и агентствам соседнего государства за охотное сотрудничество и обеспечение необходимых условий для отправки людей домой. В частности, благодарность направлена работникам МВД, служб внутренних дел и Департамента консульских услуг Ливии.

Предыдущая группа нелегальных мигрантов вернулась на родину в начале августа. Тогда представительство Туниса обсуждало вопрос об освобождении оставшейся части граждан.

Международные правозащитные организации регулярно публикуют доклады о бесчеловечных условиях в центрах нелегальной миграции в Ливии.

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