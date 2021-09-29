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Вершинин обсудил со спецпосланником ООН военно-политическую ситуацию в Ливии
Весь мир
Вершинин обсудил со спецпосланником ООН военно-политическую ситуацию в Ливии
mid.ru  / 

Москва, 29 сентября. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил со спецпосланником генерального секретаря ООН в Ливии Яном Кубишем военно-политическую ситуацию в стране, выразив готовность содействовать соблюдению режима прекращения огня.

Это произошло в ходе телефонного разговора, состоявшегося 28 сентября, сообщается на странице МИД РФ. Политики затронули различные аспекты деятельности Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке североафриканской страны (МООНПЛ), в том числе вопрос о продлении ее мандата, включенный в повестку очередного заседания Совета Безопасности.

«Состоялся обмен мнениями по текущей военно-политической ситуации в Ливии, включая подготовку к проведению намеченных на 24 декабря с. г. общенациональных выборов», — добавлено в пресс-релизе МИД.

Обсудили также пути поддержки реализации соглашения о прекращении огня, подписанном в Женеве в октябре 2020 года.

«С российской стороны подтвержден настрой на тесное взаимодействие с ооновским посредничеством, играющим важную координирующую роль в продвижении политического урегулирования ливийского кризиса в рамках инклюзивного процесса, предполагающего участие всех ведущих политических сил страны», — говорится на странице министерства.

В середине месяца члены Совета Безопасности рассмотрели вопрос о продлении мандата МООНПЛ. Россия в свою очередь поддержала проект резолюции, о чем сообщил в своем выступлении первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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