Песков заявил о недопустимости применения турецкого оружия бойцами ВСУ на востоке Украины

Москва, 29 сентября. Руководство Российской Федерации негативно относится к возможности применения оружия турецкого производства бойцами ВСУ в Донбассе, сообщил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента сообщил о недопустимости использования турецких вооружений в конфликте на востоке Украины в ходе очередного брифинга для представителей СМИ.

«Украина — страна, которая имеет внутренние конфликты на Юго-Востоке. Конечно, нам не хотелось бы, чтобы подобные системы вооружений, скажем так, горячими головами использовались для нанесения ударов по собственным гражданам Украины», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что подобная тема является «очень важной». Ранее представители Вооруженных сил Украины заявили о получении первой партии разведывательно-ударных беспилотников «Байрактар» турецкого производства и сообщили о планах дислоцировать их в Донбассе, в тои числе с целью применения в боевых действиях.

Ранее Песков отметил, что на сочинских переговорах президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не будет затрагиваться тематика Крыма.