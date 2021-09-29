Песков исключил возможность обсуждения Крыма на переговорах Путина и Эрдогана в Сочи

Москва, 29 сентября. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган не будут обсуждать тему Крыма на переговорах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Лидеры проведут личную встречу в Сочи. Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, собираются ли Путин и Эрдоган поговорить о Крыме.

«Нет, эта тема обычно не обсуждается. В плане Крыма обсуждать с турецкой стороной нечего», — ответил Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что события в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье станут темами переговоров Путина и Эрдогана. Также главы государств обсудят двусторонние отношения.