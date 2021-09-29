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Разведка Судана сообщила об увеличении числа погибших при столкновении с ячейкой ИГ
Весь мир
Разведка Судана сообщила об увеличении числа погибших при столкновении с ячейкой ИГ
Федеральное агентство новостей  / 

Хартум, 29 сентября. Служба общей разведки (СОР) Судана объявила, что число жертв в результате столкновения с террористической ячейкой, связанной с «Исламским государством» (организация запрещена в РФ), увеличилось до пяти.

Пресс-центр СОР сообщил на своей странице в Facebook, что пять офицеров погибли, еще один ранен в ходе операции по задержанию преступной группы в жилом квартале на юге Хартума. Силовики, специализирующиеся на проведении рейдов в местах, «арестовали 11 иностранных боевиков разных национальностей».

«Члены террористической ячейки, укрывавшейся в районе Джебра, открыли огонь по оперативникам, убив пятерых из них, после чего четырем злоумышленникам удалось скрыться», — добавлено в сообщении службы разведки.

Поиск беглецов все еще продолжается. Суданские власти пока не дали комментария случившемуся.

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