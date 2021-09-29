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Ногинские спасатели вызволяют домашних животных из-под завалов после взрыва
Общество

В разрушенном после взрыва бытового газа доме в Ногинске продолжаются спасательные работы. Под завалами остались домашние животные. За последние три дня сотрудники МЧС и волонтеры вытащили трех котов, используя всевозможные методы выманивания животных.

«Много добровольцев скопилось, когда поднялась шумиха. Стали делать помосты для кошек, чтобы было два варианта спуска кошки. Или попалась она в котоловку — или по помосту сама слезла. Использовали все варианты, обмазать предлагали кошачьей мятой этот помост, чтобы кошка подошла туда, спустилась. Все предпринималось. Очень много людей, все не за чей-то счет, а за свой, безвозмездно пытались помочь», — рассказал волонтер Дмитрий Качарава.

Никто из жителей Ногинска не остался равнодушным к беде соседей. В ветеринарных клиниках спасенных котов обследовали бесплатно, все животные оказались здоровы и практически невредимы. Большинство питомцев уже вернулись к своим хозяевам.

«Хозяев уже нашли. Двух кошек черных хозяева уже забрали. Остался вот, последнего вытащили, британец. Его забрали жители нашего города, волонтеры. И, расскажу по секрету, завтра мы отправляемся в Нижний Новгород, чтобы отвезти этого кота хозяйке», — поделился Дмитрий Качарава.

Напомним, в среду 8 сентября в Ногинске взорвался бытовой газ. 22 человека пострадали, семь — погибли. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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