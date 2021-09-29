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Песков заявил о выходе Путина с двухнедельной самоизоляции
Общество
Песков заявил о выходе Путина с двухнедельной самоизоляции
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 29 сентября. Двухнедельная самоизоляция по коронавирусу, на которой пробыл глава России Владимир Путин, подошла к концу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сегодня Владимир Путин проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Встреча лидеров двух государств состоится в Сочи, отметил Дмитрий Песков.

«Путин с сегодняшнего дня фактически вышел с двухнедельной самоизоляции», — заявил он в беседе с журналистами.

Самоизоляция, на которую ушел глава государства, никак не повлияла на его образ жизни, добавил Песков. Глава государства работает почти круглосуточно. Кроме того, президент находится в постоянном контакте с Кабмином РФ и администрацией.

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