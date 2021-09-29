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Москва примет участие во всемирной универсальной выставке «Экспо-2020»
Экономика
Москва примет участие во всемирной универсальной выставке «Экспо-2020»
wikipedia.org  /  ianpudsey / CC BY 3.0

Москва, 29 сентября. Московские экспортеры презентуют свою продукцию на всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае. С 12 октября по 24 декабря 2021 года Московский экспортный центр проведет для столичных компаний бизнес-миссию в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает издание «Вести Подмосковья». Предприятия, которые отберет специальная комиссия, представят свою продукцию за рубежом в рамках выставки «Экспо-2020».

«Бизнес-миссии проводятся для московских экспортеров с 2019 года. Только в этом году для них организуют около 40 таких мероприятий — в очном и дистанционном формате. Предстоящая бизнес-миссия впервые за долгое время пройдет офлайн. Кроме того, она предполагает участие в крупнейшей международной выставке, которая объединяет десятки стран мира», — отметила заместитель мэра Наталья Сергунина.

Из-за коронавирусных ограничений проведение выставки «Экспо-2020» было перенесено на 2021 год. Она откроется 1 октября и продлится до 31 марта 2022 года. На выставке будет работать около 400 национальных и тематических павильонов. Также выставка станет площадкой для налаживания деловых контактов и продвижения товаров на международные рынки сбыта. Московский экспортный центр будет способствовать участникам бизнес-миссии в налаживании переговоров с потенциальными покупателями, предоставит услуги переводчиков и полное информационное сопровождение.

Ранее ФАН рассказывал о ежегодной автомобильной выставке в Дубае. На ней были представлены модели спорткаров из разных стран.

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