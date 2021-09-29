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Наташа Королева пристроила невестку-стриптизершу на новую работу
Шоу-бизнес
Наташа Королева пристроила невестку-стриптизершу на новую работу
Агентство городских новостей Москва

Москва, 29 сентября. Певица Наташа Королева помогла своей невестке, стриптизерше Мелиссе Фокс сменить профессию на менее скандальную. Теперь вместо танцев на шесте девушка занимается мейкапом.

В конце прошлого года сын Наташи Королевой Архип закрутил роман с танцовщицей на пилоне Мелиссой Фокс (настоящее имя Анна Волынкина). Девушка не скрыла свою деятельность, а наоборот активно делилась в соцсетях подробностями о работе. В одном из постов в Instagram она ответила всем критикам и заявила, что зарабатывает стриптизом по 800 тысяч рублей в месяц.

Похоже, что профессия 20-летней Мелиссы Фокс не устроила в первую очередь ее будущую свекровь. Королева решила посодействовать невестке в смене деятельности. Как рассказала сама возлюбленная Архипа, теперь она занимается макияжем. На днях она в качестве визажиста приняла участие в съемках на канале Music box TV. Похоже Мелисса не настроена отступать: в соцсетях она уже подписывает себя как «визажист-стилист».

Судя по всему, Наташа Королева смирилась с выбором сына. Сначала артистка иронично отвечала на вопросы о возможной женитьбе Архипа на стриптизерше. В начале их романа звезда была уверена: 19-летнему парню не нужны серьезные отношения и он скоро расстанется с Мелиссой. Однако вместо этого наследник певицы привел возлюбленную в дом.

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королева семья певица
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