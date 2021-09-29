Наташа Королева пристроила невестку-стриптизершу на новую работу

Москва, 29 сентября. Певица Наташа Королева помогла своей невестке, стриптизерше Мелиссе Фокс сменить профессию на менее скандальную. Теперь вместо танцев на шесте девушка занимается мейкапом.

В конце прошлого года сын Наташи Королевой Архип закрутил роман с танцовщицей на пилоне Мелиссой Фокс (настоящее имя Анна Волынкина). Девушка не скрыла свою деятельность, а наоборот активно делилась в соцсетях подробностями о работе. В одном из постов в Instagram она ответила всем критикам и заявила, что зарабатывает стриптизом по 800 тысяч рублей в месяц.

Похоже, что профессия 20-летней Мелиссы Фокс не устроила в первую очередь ее будущую свекровь. Королева решила посодействовать невестке в смене деятельности. Как рассказала сама возлюбленная Архипа, теперь она занимается макияжем. На днях она в качестве визажиста приняла участие в съемках на канале Music box TV. Похоже Мелисса не настроена отступать: в соцсетях она уже подписывает себя как «визажист-стилист».

Судя по всему, Наташа Королева смирилась с выбором сына. Сначала артистка иронично отвечала на вопросы о возможной женитьбе Архипа на стриптизерше. В начале их романа звезда была уверена: 19-летнему парню не нужны серьезные отношения и он скоро расстанется с Мелиссой. Однако вместо этого наследник певицы привел возлюбленную в дом.