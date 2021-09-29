Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин получил мандат депутата Госдумы

Москва, 29 сентября. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин получает мандат депутата Госдумы восьмого созыва от ЛДПР. Об этом говорится в сообщении Центризбиркома РФ.

Согласно информации ЦИК, Сипягин не стал писать заявление об отказе от депутатского мандата. Он значится в списке получающих мандат депутата Госдумы.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны России Сергей Шойгу, главврач больнице в Коммунарке Денис Проценко и руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева отказались от мандатов в Госдуму. Они будут работать над актуальными российскими проблемами.