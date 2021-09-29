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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин получил мандат депутата Госдумы

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 12:36
Политика
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин получил мандат депутата Госдумы
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 сентября. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин получает мандат депутата Госдумы восьмого созыва от ЛДПР. Об этом говорится в сообщении Центризбиркома РФ.

Согласно информации ЦИК, Сипягин не стал писать заявление об отказе от депутатского мандата. Он значится в списке получающих мандат депутата Госдумы.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны России Сергей Шойгу, главврач больнице в Коммунарке Денис Проценко и руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева отказались от мандатов в Госдуму. Они будут работать над актуальными российскими проблемами.

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госдума депутат владимирская область
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