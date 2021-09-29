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Григорий Явлинский опубликовал письмо с благодарностями после операции по «чистке» сердца

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 14:09
Политика
Григорий Явлинский опубликовал письмо с благодарностями после операции по «чистке» сердца
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 29 сентября. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский сделал публичное обращение после операции по «чистке» сердца. Текст письма опубликован в Telegram-канале политика.

Экс-депутат Госдумы поблагодарил всех за поддержку и теплые слова, когда он проходил операцию в московской больнице. Явлинский заверил, что чувствует себя нормально и уже готов продолжать работу, а процедура по абляции сердца прошла успешно.

«Друзья, большое спасибо за поддержку, добрые слова и пожелания выздоровления, которые я от вас получаю последние дни. <...> Операция прошла успешно, сейчас я чувствую себя нормально и уже могу работать. Некоторое время (надеюсь, не долго!) буду оставаться в больнице под присмотром врачей. До скорого!», — написал лидер Яблока.

Григорий Явлинский перенес операцию по "чистке" сердца, а также пластике и укреплению артерий и сосудов. Политик не в первый раз проходит серьезное лечение: аналогичные операции экс-депутат прошел в 1998 и 1999 годах.

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