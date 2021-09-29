Новая ракета КНДР могла быть основана на похищенных советских разработках

В Пхеньяне заявили, что в КНДР впервые успешно прошли испытания новой гиперзвуковой ракеты — «Хвасон-8». Она якобы была разработана Академией военных наук КНДР в рамках пятилетнего плана развития стратегических вооружений страны.

Откуда у Северной Кореи неожиданно возникли необходимые компетенции в столь сложной и затратной в разработке сфере, как гиперзвуковое оружие? Об этом — в материале ФАН.

Подробностей мало, но они есть

Официальное сообщение КНДР об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты достаточно лаконичное, хотя все-таки содержит важную информацию. В сообщении центральной газеты Северной Кореи Rodong Sinmun сказано, что испытания прошли на одном из полигонов на севере страны — в провинции Чагандо. В ходе успешного испытательного пуска были подтверждены маневренность и стабильность ракеты, а также проверены ее планирующие характеристики. Также военные КНДР убедились в стабильной работе двигателя и топливной системы, отмечает издание.

Никаких данных о дальности полета или о типе ракеты не приводится. Однако, судя по предыдущим разработкам, речь может идти, скорее всего, о баллистической ракете с маневрирующим головным гиперзвуковым блоком, ориентированным на прорыв эшелонированной системы ПВО и ПРО возможного противника.

В пользу такой догадки может свидетельствовать ремарка о проверке «планирующих характеристик» гиперзвукового блока: такой способ полета характерен именно для головных частей баллистических ракет, тогда как крылатые гиперзвуковые ракеты осуществляют активный полет с использованием собственного двигателя на всей траектории. Таким образом, новое северокорейское оружие, скорее, ближе к российскому управляемому боевому блоку «Авангард», нежели к гиперзвуковой противокорабельной ракете «Циркон».

Тем не менее речь о том, что Пхеньян успешно провел испытания очень высокотехнологичного оружия, которое всего лишь несколько лет назад было принято на вооружение в России, а в США до сих пор находится в разработке. Откуда у КНДР появились нужные и предельно сложные компетенции для создания гиперзвукового вооружения?

Следы ведут в бывший СССР, а именно — на Украину.

wikipedia.org / Milan Nykodym / CC BY-SA 2.0

Распад СССР и судьба гиперзвука

Понятное дело, к данным о разработке российских маневрирующих гиперзвуковых блоков, таких как «Авангард», КНДР иметь доступа не могла: вся информация о них секретна, а в открытой прессе подается строго дозировано. С этим, кстати, связаны нынешние трудности США в создании гиперзвукового оружия: в 1990-е годы Вашингтон активно выкупал, а то и просто похищал, советские разработки, но с начала 2000-х годов эту возможность в случае России утратил.

Из рассекреченных данных известно, что разработки маневрирующих боевых блоков велись в СССР еще с конца 1970-х годов. Опубликовано, что в те годы для знаменитой МБР Р-36М2 «Воевода» (SS-18 Satan в западной классификации) в днепропетровском ОКБ «Южное» разрабатывали управляемый боевой блок 15Ф178.

Этот блок, с учетом разработки которого был создан сегодняшний российский «Авангард», был оснащен аэродинамической системой маневрирования: отклоняемый конус на носу блока на гиперзвуковых скоростях позволял управлять последним без применения двигателей. В 1980-х годах было проведено шесть испытаний блока, но затем СССР распался и днепропетровский разработчик блока оказался с производителем, Оренбургским машзаводом, в разных странах.

Однако, несмотря на официальное прекращение работ по гиперзвуковым блокам в ОКБ «Южное», судя по открытой информации, полученный задел был сохранен и положен в основу последующих работ. Так, еще в 1987 году подмосковным «НПО машиностроения» в городе Реутов были начаты работы по созданию МБР «Альбатрос» с маневрирующим и планирующим гиперзвуковыми блоками, которые, входя в атмосферу по баллистическим траекториям со скоростями, сравнимыми с первой космической, могли бы осуществлять неожиданный гиперзвуковой маневр до 1000 километров по горизонтали — и поражать цели в непредсказуемых местах и с неожиданных направлений.

В начале 1990-х годов работы над МБР «Альбатрос» и гиперзвуковыми блоками для нее, на фоне общего упадка ВПК в России, были прекращены. Но уже через несколько лет на месте закрытой темы «Альбатроса» были начаты работы, приведшие в итоге к созданию «Авангарда», гиперзвукового блока для МБР «Ярс», а также аналогичных блоков для других ракет нового поколения — «Сармата» и «Булавы».

«Южмаш» подаст

Днепропетровское КБ «Южное» уже попадало в центр международного скандала, когда в авторитетном американском издании The New York Times было опубликовано целое расследование, посвященное несанкционированной передаче ракетных технологий с Украины в распоряжение КНДР. Тогда на фотографиях и видео испытаний северокорейских ракетных двигателей был опознан украинский ракетный двигатель РД-250, который производился на заводе «Южмаш» в Днепропетровске, а проектировался в упомянутом КБ «Южное».

Генеральный конструктор «Южного» Александр Дегтярев заявил, что «никто из сотрудников КБ не был задействован в создании двигателя для ракеты в КНДР», напомнив, что двух граждан Северной Кореи приговорили на Украине к восьми годам тюремного заключения за выявленный шпионаж в пользу КНДР, который как раз и был нацелен на получение детальной информации о разработках КБ «Южное».

Тем не менее поразительное сходство северокорейских двигателей и украинских разработок так и не нашло внятного объяснения, а попытка Дегтярева успокоить мировую общественность тем, что, мол, «все северокорейские шпионы уже в тюрьме», дала совершенно противоположный результат, подчеркнув реальные факты контактов представителей КНДР с инженерами и конструкторами КБ «Южное».

Затем скандал получил продолжение в комментарии генерального директора завода «Южмаш» Сергея Войта. Ему позвонили известные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) и, представившись главой СНБО Александром Турчиновым, завели разговор о том, как могли украинские двигатели попасть в Северную Корею. Несмотря на сходство названий, сегодня «Южмаш» (завод) и «Южное» (конструкторское бюро) — это два отдельных юридических лица, часто перехватывающие друг у друга заказы из украинского бюджета и конкурирующие на международном рынке ракетной техники.

Новостное агентство «Харьков». /

В разговоре с Вованом и Лексусом директор «Южмаша» просто начал резать правду-матку.

«Мы только начали там с Кореей по мелочам. С ней работает КБЮ (общеупотребительная аббревиатура КБ "Южное". — Прим. ФАН) уже более 14 лет. С Китаем более 20 лет. Что они там делают? Я не знаю. К нам информация не доходит. Об этом знает СБУ, об этом знает СВР, об этом знает КБЮ...» — заявил Войт, комментируя сотрудничество украинского ВПК и властей КНДР.

Оказалось, что сотрудничает с КНДР не только «Южное», но и «Южмаш», хотя и «по мелочам». Кроме того, вся эта деятельность идет под четким контролем СБУ и СВР Украины, которые, наоборот, должны обеспечивать сохранение государственной тайны и недопущение нарушения Украиной международного режима нераспространения, касающегося КНДР.

На следующий вопрос от псевдо-Турчинова, который прямо касался источника утечки, директор «Южмаша» тоже за словом в карман не полез.

«Слабое звено, конечно, КБЮ, у нас некого подозревать. А они ездят, у них контакты. Надо с ними поработать, чтобы они меньше трепались», — ответил Войт.

Вот так: не просто сотрудничают, а сами «ездят» и имеют «контакты». Да и проблем тут особых нет, надо просто принять меры, чтобы товарищи «меньше трепались». А то, понимаешь, развели тут демократию и майдан, Ким Чен Ына на вас нет!

Такой сюжет, в общем-то, неудивителен: в последнее время КБ «Южное» и «Южмаш» переживают далеко не лучшие времена, имея многомиллионные долги по зарплате и с трудом оплачивая массу счетов. Поэтому обе организации банально ищут возможности любого, даже противозаконного, заработка, в том числе на запрещенных к распространению, секретных или просто уникальных технологиях.

Так, недавно стало известно, что КБ «Южное» продало Китаю в полном объеме технологию создания космического модуля для посадки на Луну, разработанную еще во времена лунной программы Советского Союза. Стоит ли удивляться, что и КНДР нашла, чем заинтересовать нищих украинских инженеров и конструкторов, чтобы получить в свое распоряжение чертежи советских гиперзвуковых блоков?