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Переговоры по созданию новой конституции Сирии возобновятся в октябре
Весь мир
Переговоры по созданию новой конституции Сирии возобновятся в октябре
flickr.com  /  UN Geneva

В октябре в Женеве возобновятся переговоры по разработке конституции для Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом сообщил Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен.

Он сообщил, что за последние 18 месяцев объехал весь регион и провел серию переговоров со всеми заинтересованными сторонами. Чиновник отметил, что результатом этого стало достижение соглашения по методологии совместной работы, которая начнется 18 октября.

«Прошло ровно два года с тех пор, как был создан комитет по разработке проекта новой конституции, согласованной правительством в Дамаске и Сирийской комиссией по переговорам. Но, к сожалению, коллегиальный орган еще не начал добиваться устойчивого прогресса в выполнении своего мандата», — сказал Педерсен.

При этом он подчеркнул, что теперь Конституционный комитет начнет непосредственную разработку нового документа, а не просто подготовку соответствующих реформ. В своем выступлении перед Советом Безопасности ООН чиновник сказал, что решающую роль в создании «заслуживающего доверия процесса» будет играть нормализация отношений между всеми сторонами: правительством, организациями гражданского общества и оппозиционными группами.

При этом Гейр Педерсен выразил надежду, что предстоящая встреча российского президента Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом поможет стабилизации обстановки в Сирии, особенно в северо-западной провинции Идлиб, где располагается один из последних крупных оплотов боевиков.

Переговоры с участием двух лидеров состоятся 29 сентября в городе Сочи. Как сообщила пресс-служба Кремля, на мероприятии главы государств проведут обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным вопросам. Предполагается, что основным вопросом станет обсуждение ситуации в Сирии, Афганистане и в Закавказье.

Совместное рассмотрение обстановки в сирийском Идлибе является важной частью этой встречи. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита на сессию Генассамблеи ООН, в настоящее время Анкара неохотно выполняет свою часть мирных договоренностей, касающихся урегулирования ситуации в Сирии.

Сегодня территории северо-западной части САР контролируются ВС Турции и вооруженными формированиями из состава «Сирийской национальной армии» (СНА), лояльными Анкаре. Они проводят в регионе собственную политику и нередко предпринимают агрессивные провокационные действия по отношению к правительственным войскам, а также ставят под угрозу мирных жителей. Кроме того, на подконтрольной протурецким формированиям территории в последнее время прослеживается усиление террористической активности.

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