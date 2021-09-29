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Кладбище бездомных животных: откуда взялись массовые захоронения собак в Волгограде

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 19:03
Общество
Кладбище бездомных животных: откуда взялись массовые захоронения собак в Волгограде
Федеральное агентство новостей  / 

Волгоград, 29 сентября. Росприроднадзор проверяет волгоградский питомник по распоряжению главы ведомства Светланы Радионовой после того, как в Ворошиловском районе города нашли массовое захоронение собак с бирками.

Как отметила сама Светлана Радионова в своем Instagram, эта история напоминает фильм ужасов.

«Место массового захоронения собак обнаружили рядом с МБУ «Северное». Найдено восемь свежевырытых ям глубиной 2,5 метра и шириной в один метр. Из одной ямы извлекли два трупа взрослых собак и труп щенка. На ушах у взрослых собак обнаружены бирки голубого цвета с номерами на одной стороне, а на другой была надпись МБУ «Северное», — написала глава Росприроднадзора в своем аккаунте.

Глава ведомства также отметила, что эксперты обнаружили у мертвых собак опасные вирусы, а по биркам попытались установить путь животных. Оказалось, что эти собаки были переданы людям, но их анкетные данные не совпадают с паспортными, а по заявленным адресам такие люди не живут.

Светлана Радионова поражена этой вопиющей историей, она уверена, что Росприроднадзор будет разбираться до тех пор, пока не вскроется вся правда. 

Тем не менее причастность волгоградского МБУ «Северное» к массовым захоронениям собак пока не доказана. К расследованию подключились следователи и сотрудники прокуратуры. 

Ранее ФАН сообщал, что в этом году в Севастополе будет построен приют для животных. По словам главы региона, проект будет реализован за счет частных инвестиций — глава города уже провел переговоры с меценатами. На данный момент для будущего приюта подобрано три подходящих земельных участка.

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