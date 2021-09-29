Лавров, Шойгу, Проценко и Шмелева отказались от мандатов в Госдуму

Москва, 29 сентября. Четыре члена федеральной пятерки партии «Единая Россия» обратились в ЦИК с заявлениями об отказе от депутатских мандатов в Госдуму.

Список отказавшихся от работы в Думе единороссов был объявлен на заседании Центризбиркома 29 сентября. В состав Госдумы VIII созыва не войдут глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, главврач больнице в Коммунарке Денис Проценко и руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева. Тем не менее, все они продолжат работу в тематических комиссиях внутри самой партии «Единая Россия».

В составе партийных групп члены федеральной пятерки будут работать над актуальными российскими проблемами и направлениями развития. К примеру, Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири.