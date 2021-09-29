Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 сентября 12:40
12:39
Шоу-бизнес
Наташа Королева пристроила невестку-стриптизершу на новую работу
12:38
Происшествия
Химическое предприятие наказано за выброс хлора в Прикамье
12:37
Происшествия
Экипаж самолета решил не взлетать из Перми после сработавшей сигнализации
12:35
Политика
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин получил мандат депутата Госдумы
12:31
Политика
Григорий Явлинский опубликовал письмо с благодарностями после операции по «чистке» сердца
12:29
Происшествия
Власти Хабаровского края ввели режим ЧС для выплат семьям погибших членов экипажа Ан-26
12:25
Весь мир
Бразилия призвала Аргентину покинуть МЕРКОСУР
12:24
Экономика
Солонников высоко оценил инициативу Беглова по здравоохранению в Петербурге
12:22
Происшествия
Сейсмологи зафиксировали в Забайкалье землетрясение магнитудой 4,7
12:22
Происшествия
Лобовое столкновение легковушек в Ленобласти привело к гибели трех человек
Все новости

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева получила сотрясение и травму шеи на репетиции

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 12:13
Шоу-бизнес
Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева получила сотрясение и травму шеи на репетиции
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov

Москва, 29 сентября. Известная поп-певица, солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева серьезно травмировалась во время подготовки к концерту. Несмотря на боль, артистка решила продолжить репетиции.

Группа «Винтаж» в этом году отмечает 15-летний юбилей. Праздник участники коллектива решили отметить концертом, который состоится в клубе 1930 Moscow 10 октября. Для поклонников «Винтаж» подготовил новое шоу под названием Instinct, куда вошли главные хиты группы. Певица Анна Плетнева к юбилейному концерту подошла очень серьезно: практически все время она посвящает репетициям. Во время одной из них артистка сильно ударилась головой и получила сотрясение мозга, а также травмировала шею.

Плетнева отрабатывала опасный трюк на большой высоте, сообщает «Вечерняя Москва». К сожалению, звезда не смогла вовремя сгруппироваться, поэтому ударилась о деревянную декорацию. Врачи настоятельно рекомендовали солистке группы «Винтаж» отлежаться, чтобы избежать неприятных последствий, возможных при сотрясении. Однако исполнительница, несмотря на плохое самочувствие и травмы, решила продолжить подготовку к шоу.

«Мы так этого ждали, наши поклонники так этого ждут. Так что мы просто не можем их подвести. Мне все очень тяжело дается, но я знаю, ради чего это делаю», — цитирует слова Анны Плетневой «Газета.Ru».

Звезды шоу-бизнеса нередко получают серьезные травмы в погоне за эффектными клипами или концертными шоу. В начале сентября Анита Цой пострадала во время работы над новым музыкальным роликом на песню «Пятый океан».

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева получила сотрясение и травму шеи на репетиции
здоровье певица плетнева
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru