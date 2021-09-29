Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева получила сотрясение и травму шеи на репетиции

Москва, 29 сентября. Известная поп-певица, солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева серьезно травмировалась во время подготовки к концерту. Несмотря на боль, артистка решила продолжить репетиции.

Группа «Винтаж» в этом году отмечает 15-летний юбилей. Праздник участники коллектива решили отметить концертом, который состоится в клубе 1930 Moscow 10 октября. Для поклонников «Винтаж» подготовил новое шоу под названием Instinct, куда вошли главные хиты группы. Певица Анна Плетнева к юбилейному концерту подошла очень серьезно: практически все время она посвящает репетициям. Во время одной из них артистка сильно ударилась головой и получила сотрясение мозга, а также травмировала шею.

Плетнева отрабатывала опасный трюк на большой высоте, сообщает «Вечерняя Москва». К сожалению, звезда не смогла вовремя сгруппироваться, поэтому ударилась о деревянную декорацию. Врачи настоятельно рекомендовали солистке группы «Винтаж» отлежаться, чтобы избежать неприятных последствий, возможных при сотрясении. Однако исполнительница, несмотря на плохое самочувствие и травмы, решила продолжить подготовку к шоу.

«Мы так этого ждали, наши поклонники так этого ждут. Так что мы просто не можем их подвести. Мне все очень тяжело дается, но я знаю, ради чего это делаю», — цитирует слова Анны Плетневой «Газета.Ru».

Звезды шоу-бизнеса нередко получают серьезные травмы в погоне за эффектными клипами или концертными шоу. В начале сентября Анита Цой пострадала во время работы над новым музыкальным роликом на песню «Пятый океан».