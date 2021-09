Бразилия призвала Аргентину покинуть МЕРКОСУР

Бразилиа, 29 сентября. Министр экономики Бразилии Паулу Гедес предложил Правительству Аргентины покинуть МЕРКОСУР «на один, два, три года» из-за разногласий по поводу модернизации блока. Об этом сообщает агентство Еl Observador.

Представитель Бразилии поддержал инициативу президента Уругвая Луиса Лакалье Поу об открытии интеграционного объединения для международной торговли, раскритиковав аргентинскую сторону за ее твердую позицию. Гедес выступил за модернизацию блока и призвал уйти тем членам, которым «некомфортно в организации».

#Brazil | Minister of Economy, Paulo Guedes, affirmed that the Common Market of the South (MERCOSUR) will be “modernized”. If Argentina, Uruguay and Paraguay do not agree with this position, they are "free to leave the block", he pointed out. https://t.co/BJW09ppviY