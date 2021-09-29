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Бразилия призвала Аргентину покинуть МЕРКОСУР
Весь мир
Бразилия призвала Аргентину покинуть МЕРКОСУР
Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины  / 

Бразилиа, 29 сентября. Министр экономики Бразилии Паулу Гедес предложил Правительству Аргентины покинуть МЕРКОСУР «на один, два, три года» из-за разногласий по поводу модернизации блока. Об этом сообщает агентство Еl Observador.

Представитель Бразилии поддержал инициативу президента Уругвая Луиса Лакалье Поу об открытии интеграционного объединения для международной торговли, раскритиковав аргентинскую сторону за ее твердую позицию. Гедес выступил за модернизацию блока и призвал уйти тем членам, которым «некомфортно в организации».

«Наша позиция заключается в том, что нужно идти вперед. Мы не покинем МЕРКОСУР, но мы также не примем МЕРКОСУР в качестве идеологического инструмента. Это платформа для интеграции в глобальную экономику. Если блок не выполняет эту функцию, то нужно его модернизировать, а те, кому некомфортно, могут покинуть организацию», — отметил Гедес.

Министр экономики также предложил Аргентине не принимать участие в переговорах некоторое время — «на один, два или три года».

«Возвращайтесь, когда хотите, но не мешайте нам идти вперед», — заключил Гедес.

В ответ Министерство иностранных дел Аргентины попыталось уладить ситуацию, избегая роста напряженности.

«Мы продолжим работать в дружественной манере с правительствами Бразилии, Уругвая и Парагвая ради развития производственного сектора и увеличения региональной занятости. Диалог и консенсус — это характерные инструменты МЕРКОСУР, который был создан на коллективной основе 30 лет назад», — отметил глава кабинета министров Сантьяго Кафьеро.

Аргентинская сторона выступает против придания блоку большей гибкости в ведении торговых переговоров и сокращения общего внешнего тарифа. 7 сентября Луис Лакалье Поу объявил о начале диалога для подписания Соглашения о свободной торговле с Китаем, однако для его одобрения необходимы голоса всех членов.

В марте президент Аргентины Альберто Фернандес заявил Лакалье Поу, что если для Уругвая МЕРКОСУР является «тяжелым бременем», то пусть он выходит из состава блока.

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