Бразилия призвала Аргентину покинуть МЕРКОСУР

Бразилиа, 29 сентября. Министр экономики Бразилии Паулу Гедес предложил Правительству Аргентины покинуть МЕРКОСУР «на один, два, три года» из-за разногласий по поводу модернизации блока. Об этом сообщает агентство Еl Observador.

Paulo Guedes, ministro de Economía brasileño, invitó a retirarse del Mercosur a los que se sientan “incómodos”, en clara referencia a Argentina.



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Представитель Бразилии поддержал инициативу президента Уругвая Луиса Лакалье Поу об открытии интеграционного объединения для международной торговли, раскритиковав аргентинскую сторону за ее твердую позицию. Гедес выступил за модернизацию блока и призвал уйти тем членам, которым «некомфортно в организации».

«Наша позиция заключается в том, что нужно идти вперед. Мы не покинем МЕРКОСУР, но мы также не примем МЕРКОСУР в качестве идеологического инструмента. Это платформа для интеграции в глобальную экономику. Если блок не выполняет эту функцию, то нужно его модернизировать, а те, кому некомфортно, могут покинуть организацию», — отметил Гедес.

#Brazil | Minister of Economy, Paulo Guedes, affirmed that the Common Market of the South (MERCOSUR) will be “modernized”. If Argentina, Uruguay and Paraguay do not agree with this position, they are "free to leave the block", he pointed out. https://t.co/BJW09ppviY — teleSUR English (@telesurenglish) September 28, 2021

Министр экономики также предложил Аргентине не принимать участие в переговорах некоторое время — «на один, два или три года».

«Возвращайтесь, когда хотите, но не мешайте нам идти вперед», — заключил Гедес.

В ответ Министерство иностранных дел Аргентины попыталось уладить ситуацию, избегая роста напряженности.

«Мы продолжим работать в дружественной манере с правительствами Бразилии, Уругвая и Парагвая ради развития производственного сектора и увеличения региональной занятости. Диалог и консенсус — это характерные инструменты МЕРКОСУР, который был создан на коллективной основе 30 лет назад», — отметил глава кабинета министров Сантьяго Кафьеро.

GUEDES: "MERCOSUR SE MODERNIZARÁ Y QUIEN SE OPONGA PUEDE SALIR"



La modernización a la que aludió pasa por una posible reducción de los aranceles externos del Mercosur y permitir a los Estados miembros negociar acuerdos con otros países en forma individual pic.twitter.com/soojOGhdQu — Montevideo Portal (@portalmvd) September 28, 2021

Аргентинская сторона выступает против придания блоку большей гибкости в ведении торговых переговоров и сокращения общего внешнего тарифа. 7 сентября Луис Лакалье Поу объявил о начале диалога для подписания Соглашения о свободной торговле с Китаем, однако для его одобрения необходимы голоса всех членов.

В марте президент Аргентины Альберто Фернандес заявил Лакалье Поу, что если для Уругвая МЕРКОСУР является «тяжелым бременем», то пусть он выходит из состава блока.