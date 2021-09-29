«Шериф» сенсационно обыграл «Реал»: в чем феномен футбольного клуба из Приднестровья

Футбольный клуб «Шериф» в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов с минимальным перевесом обыграл мадридский «Реал» на его же поле. В своем первом матче футболисты из Тирасполя оказались сильнее украинской команды «Шахтер». ФАН решил разобраться, в чем же заключается феномен приднестровской команды.

Многократный победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал» сенсационно проиграл на своем поле молдавскому «Шерифу» со счетом 1:2. Команда из Тирасполя открыла счет в матче благодаря голу Джасурбека Яхшибоева в первом тайме. После перерыва Карим Бензема с пенальти счет сравнял. Королевский клуб создал большое количество опасных моментов у ворот соперника, однако вратарь «Шерифа» больше в этом матче не пропустил.

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В ходе матча всем казалось, что «Реал» и «Шериф» больше не забьют и игра закончится ничьей. Однако на 89-й минуте Себастьен Тилль блестящим ударом в верхний угол ворот принес своей команде историческую победу. Результат действительно феноменальный, учитывая тот факт, что «Шериф» — дебютант Лиги чемпионов. Исходя из данных портала Transfermarkt, стоимость всех игроков приднестровского клуба составляет всего 12,38 млн евро, а вот «Реала» — 793,5 млн.

В стартовом матче в Лиге чемпионов футболисты «Шерифа» на своем поле обыграли украинский «Шахтер», стоимость всех игроков клуба составляет 184 млн евро. Впереди у новичка встреча с еще одним грозным соперником — итальянским «Интером», совокупная стоимость его футболистов — 573,3 млн евро.

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб уверен, что его ребята совершили настоящее чудо:

«Мы понимали, что всю игру придется обороняться. Это мы и делали. Мы очень грамотно оборонялись, но при этом очень хорошо выходили в контратаки».

Он признался, что его переполняет гордость за клуб, поскольку подопечные смогли обыграть один из самых титулованных и сильнейших клубов Европы.

После сенсационной победы в Instagram-аккаунте «Шерифа» появился логотип клуба с короной — такой же, как и у «Реала». Скорее всего, таким образом пиарщики приднестровского клуба хотели продемонстрировать, что местные футболисты отобрали корону у мадридской команды.

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«Никаких комментариев», — подписал пост SMM-менеджер «Шерифа».

Футбольный клуб непризнанной республики, ставший сенсацией Лиги чемпионов, стремительно обретает всемирную популярность. После матча с «Реалом» на «Шериф» в Instagram подписались уже почти 200 тыс. человек.

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Федеральное агентство новостей связалось с экс-игроком «Зенита», тренером, телекомментатором, футбольным аналитиком Алексеем Стрепетовым с просьбой оценить успех приднестровского клуба в Лиге чемпионов.

«Если говорить о команде «Шериф», то успех к ней пришел из-за совокупности многих факторов: отмена лимита на легионеров, работа тренера Юрия Вернидуба и его штаба, который подобрал такой состав, и, конечно, недооценка со стороны соперника. И «Шахтер», и «Реал» отнеслись с прохладцей к игре с «Шерифом», а он наказал эти великие клубы. Повторюсь, это заслуга руководства футбольного клуба «Шериф», тренерского штаба, который огромную работу по подбору футболистов и тренеров, а также в психологической работе наставника с футболистами. У них есть уверенность в своих силах и нахальство. Когда есть нахальство, уверенность и мастерство — тогда приходят победы», — убежден собеседник ФАН.

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Оценил эксперт и большую разницу в стоимости футболистов, с которыми удачно сражаются спортсмены из «Шерифа».

«Не всегда деньги решают, какой будет результат. Футболисты, которые находятся по рейтингу ниже лидеров, пытаются на поле доказать свою состоятельность. Поле — футбольный подиум. Играя в Лиги чемпионов все футболисты «Шерифа», не в обиду будет сказано, думают о Европе. Они себя показывают, после появляются на карандаше у многих европейских клубов. Эти победы поднимают рейтинг не только клуба, но и футболистов. Игроки, выходя на поле, доказывают свою состоятельность. Стоимость любого футболиста после таких побед возрастет в разы», — резюмировал Алексей Стрепетов.

Футбольные клубы «ПСЖ» и «Манчестер Сити» встретились ранее в рамках группового раунда Лиги чемпионов. Свой первый гол за французскую команду, наконец-то, забил Лионель Месси.