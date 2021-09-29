Зачем «Талибан» возвращает демократическую конституцию 1964 года

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Движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) собирается отменить действующую в Афганистане конституцию в пользу более ранней версии основного закона, принятого в 1964 году, во времена монархии. Об этом рассказал глава министерства юстиции Абдул Хаким Шариа, входящий в сформированное радикальным движением правительство.

Соответствующее заявление появилось на странице афганского минюста в Facebook после встречи министра с послом Китая в Кабуле Ван Юем.

«"Исламский Эмират" (талибское самоназвание Афганистана. — Прим. Ред.) будет временно применять конституционный закон бывшего короля Мухаммада Захир-шаха без содержания, противоречащего исламскому праву и принципам страны», — говорится в сообщении.

Также Абдул Хаким Шариа подчеркнул, что новое руководство государства намерено соблюдать действующие международные нормы и договоры, однако оговорился, что только те из них, которые «не противоречат исламу и идеям нового правительства».

Taliban to implement monarch-era Constitution in Afghanistan https://t.co/fCkYBKqMor — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) September 28, 2021

Новое — хорошо забытое старое

Конституция 1964 года, принятая в период существования Королевства Афганистан, была вновь введена в стране временным правительством в 2001 году после падения первого режима «Талибана». Тогда из нее исключили положения о королевской власти. Уже в 2004 году в стране был принят новый основной закон.

Это первая афганская конституция, признанная одной из наиболее либеральных в истории страны. Однако в документе тогда указывалось, что соблюдение религиозных обрядов и норм для граждан становилось необязательным, а роль духовенства в общественно значимых сферах ограничивалась.

Одним из важных положений конституции была демократизация Афганистана, что подразумевало создание двухпалатного парламента, имевшего право выносить правительству вотум недоверия, а также гарантировало свободу слова и собраний. Там же было прописано, что женщины могут не закрывать лицо чадрой, и иные положения.

Зачем радикалам либеральная конституция

В предыдущий период власти талибов, с 1996 по 2001 год, радикалы вообще не руководствовались никакими конституционными нормами, а управляли страной исключительно на основе догм шариата. Они сообщали о своих намерениях разработать новое законодательство, однако до этого так и не дошло.

Теперь же радикальное движение хочет взять монархическую конституцию за основу, переделывая ее под себя. Причем документ явно претерпит значительные изменения: талибам придется вырезать много нюансов, касающихся власти короля, а также противоречащих их религиозному курсу. Скорее всего, в вольном изложении новой власти основной закон будет иметь мало общего с оригиналом.

Принятие символично «демократического» документа 1964 года, вероятно, инициируется талибами как своеобразный сигнал международному сообществу: они пытаются показать, что за последние 20 лет сильно изменили свои взгляды. Такую точку зрения высказал старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин в интервью «Газете.Ru».

По мнению эксперта, решение нового радикального правительства преследует популистские цели. Это утверждение доказывает то, что принятие конституции осуществляется радикалами самолично, без привлечения граждан посредством референдума.

Талибы не имеют соответствующих знаний и опыта в управлении государством, которое могло бы быть принято международным сообществом — на данный момент ни одна из стран пока так и не признала их власть.

Талибы наводят мосты

Отдельные государства демонстрируют интерес к стабилизации отношений с Афганистаном. Встреча главы минюста Абдул Хакима Шариа с послом КНР Ван Юем, например, показывает желание Китая установить связи с новыми властями. Поднебесная имеет с Афганистаном общую границу, так что сохранение спокойствия у своих рубежей входит в зону интересов Пекина.

Кроме того, кризисная ситуация в соседнем государстве и его международная изоляция являются благоприятной средой для наращивания инвестиционной активности в регионе. Тем более, что афганская территория богата различными природными ресурсами и играет важную транзитную роль.

Федеральное агентство новостей /

Так, во время встречи с министром китайский посол говорил о том, что власти КНР намерены поддерживать с талибами дипломатические отношения, а также не исключают усилий, направленных на снятие антиафганских санкций.

В ответ на это талибский чиновник заявил о желании радикального движения иметь «хорошие и дружественные» отношения со всем миром, о чем лидеры талибов говорят с самого захвата Кабула.

Федеральное агентство новостей / GLP Photographer: © Li Xueren Source: XinHua

Однако действия «Талибана» нередко расходятся с их первыми обещаниями. Например, несмотря на заверения в том, что соседям Афганистана не нужно опасаться возможной агрессии со стороны движения, после выступления президента Таджикистана в ООН к границам его страны приблизилось большое количество талибских боевиков.

И это не единственный случай того, как публичные заявления талибов расходятся с их реальными действиями. Новое правительство страны не стало инклюзивным и полностью состоит из лоялистов движения, женщины не получили обещанных прав, а вместо нормализации правоохранительной системы и формирования квалифицированной полиции для устрашения граждан власти вновь ввели смертную казнь и жестокие наказания. На этом фоне вряд ли новая конституция поможет «Талибану» добиться международного признания.

1 Организация запрещена на территории РФ.