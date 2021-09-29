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Аналитик 19FortyFive назвал Су-57 лучшим истребителем ВКС РФ

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 12:07
Армия
Аналитик 19FortyFive назвал Су-57 лучшим истребителем ВКС РФ
twitter.com  /  @mod_russia

Вашингтон, 29 сентября. Российский самолет-невидимка Су-57 является лучшим истребителем, стоящим на вооружении ВКС РФ, считают военные аналитики из Соединенных Штатов.

Инженеры из России сконструировали стелс-истребитель пятого поколения Су-57, который стал конкурентом американских самолетов F-22 и F-35, а также китайской крылатой машины J-20, отметил военный эксперт Брент М. Иствуд в статье для портала 19FortyFive, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Он напомнил, что на пути в войска Су-57 пришлось преодолеть сложный путь, который начался в 2010 году, когда самолет впервые поднялся в воздух.

Западу не стоит недооценивать российский стелс-истребитель, так как он является весьма грозной боевой единицей, считает аналитик. Он обратил внимание на возможность использования Су-57 совместно с разрабатываемым в РФ ударным беспилотным летательным аппаратом С-70 «Охотник», на который Москва делает большую ставку. Автор материала указал на многофункциональность подобного БПЛА, способного не только наносить удары, но и выполнять разведывательные функции, а также использовать системы радиоэлектронной борьбы. По его словам, инженеры даже разработали специальную двухместную версию крылатой машины, позволяющую гораздо эффективнее использовать беспилотник в воздухе.

Су-57 обладает множеством преимуществ, так как этот скрытный современный самолет способен выполнять функции истребителя и штурмовика, уточнил журналист. По его словам, эта крылатая машина является лучшим боевым самолетом, стоящим на вооружении ВКС РФ. Аналитик перечислил главные козыри образца, среди которых высокая скорость, невероятная маневренность, а также глубокая интеграция с беспилотником «Охотник».

Ранее о российском «смертоносном дуэте», в который превратятся Су-57 и БПЛА С-70, рассказали итальянские журналисты. Они обратили внимание на успехи, которых удалось добиться России в области создания авиационной техники и беспилотных технологий. По их словам, после того, как в небо поднимутся Су-57 с «Охотниками», американская боевая авиация окажется под угрозой.

Кроме того, китайские эксперты назвали появление Су-57 концом доминирования ВВС США в воздухе, сообщает телеканал «360». По их словам, российский истребитель пятого поколения представляет серьезную угрозу для Соединенных Штатов, что осознают даже в Пентагоне. Они отметили, что американцы даже используют внешность новой российской крылатой машины в ходе учений.

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россия истребитель су-57 19FortyFive иствуд
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