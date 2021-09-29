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Григорий Явлинский перенес операцию по «чистке» сердца

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 12:06
Политика
Григорий Явлинский перенес операцию по «чистке» сердца
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 29 сентября. Лидер партии «Яблоко» и экс-депутат Госдумы Григорий Явлинский перенес очередную операцию на сердце, сообщает Telegram-канал Mash.

Политик прошел процедуру «чистки» сосудов. Также, по данным Mash, Явлинскому провели пластику стенок артерий. Сейчас лидер «Яблока» остается в больнице в Москве под наблюдением врачей.

Григорий Явлинский пожаловался на плохое самочувствие и трудности с дыханием в ночь на воскресенье 26 сентября, после чего был госпитализирован. Это уже не первая операция на сердце для политика: в 1998 и 1999 годах экс-депутат проходил аналогичные процедуры в Германии и США.

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