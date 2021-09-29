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Бывший муж Гагариной назвал разные ценности и приоритеты причиной развода с певицей
Шоу-бизнес
Бывший муж Гагариной назвал разные ценности и приоритеты причиной развода с певицей
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 29 сентября. Экс-супруг финалистки проекта «Фабрика звезд — 2» Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков объяснил, почему не сложился его брак со знаменитой певицей.

Бывший муж артистки ответил на вопрос о причинах развода в эфире YouTube-канала «Осторожно: Собчак». По словам Исхакова, проблемы в отношениях супругов развивались постепенно и не возникли мгновенно.

«Думаю, что у нас приоритеты и ценности начали расходиться», — пояснил фотограф.

Как отметил экс-супруг Гагариной, на их браке негативно сказалось участие певицы в китайском музыкальном проекте Singer в 2019 году. Это был очень непростой период, который отнял у пары много физических и эмоциональных сил. В течение трех месяцев бывшим супругам приходилось летать в Китай и обратно каждую неделю. После такого опыта фотограф даже пришел к выводу, что ему нужно принимать успокоительное, пишет «Вечерняя Москва».

«После такого мы год восстанавливались. Мы вместе делали одно дело. Может, она скажет по-другому», — отметил Исхаков.

Бывший муж Гагариной ранее пожаловался, что исполнительница усложняет его общение с их дочерью Мией. Фотографу не нравится постоянно просить разрешения на встречи с ребенком. По словам Исхакова, он не могу увидеть такое даже в самом страшном сне.

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