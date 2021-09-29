Попытка продлить свои полномочия: Соловьев рассказал, зачем Зеленскому Facebook в Киеве

Странная взаимная симпатия Facebook и господина Владимира Зеленского вызывает все больше вопросов, заявил в беседе с ФАН общественный деятель, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Ранее президент Украины предложил руководству соцсети Facebook открыть офис в стране. Он заявил, что это могло бы стать «серьезной поддержкой digital-направления». Украинский лидер провел видеоконференцию с главным операционным директором Facebook Шерил Сэндберг и вице-президентом компании Ником Клеггом, в ходе которой среди прочего пригласил их посетить форум Diia Summit, который состоится в Киеве 29 ноября.

«Давайте посмотрим на довольно странные действия соцсети: российского тренера Дмитрия Хохлова Facebook блокирует, так как его фамилия напоминает администраторам пренебрежительное название украинцев. Мне было бы интересно узнать, блокирует ли Facebook украинского генерала [Геннадия] Москаля, который вовсю выступает на украинских каналах и на страницах этой соцсети, в том числе с критикой России. Уверен, у господина Москаля все в порядке в Facebook. Не потому ли, что менеджер по публичной политике Facebook на Украине — Катерина Крук — «ведущая эксперт» по борьбе с российской пропагандой?» — прокомментировал собеседник ФАН.

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Иван Соловьев объяснил, что по той же причине Владимир Зеленский устраивает видеоконференции с участием топ-менеджеров Facebook Ником Клеггом и Шерил Сэндберг, на которых обсуждает не что-нибудь, а стратегически важные вопросы, касающиеся политического будущего его страны.

«Кроме того, команда Зеленского несколько вскользь упоминает об основной цели взаимодействия с Facebook: создание платформы для проведения электронных выборов на Украине. А это уже вопрос посильнее антироссийской пропаганды, это применение цифровых технологий в попытках продлить свои президентские полномочия. Именно это в союзе с Facebook и пытается реализовать Зеленский», — заявил юрист.

Отсюда и такой уровень государственной поддержки отдельно взятой соцсети, правда, в ущерб решению повседневных проблем и вопросов украинских граждан, подчеркнул Соловьев. Но ничего, граждане подождут, а вот свое будущее в разы интереснее, заметил юрист.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может не пережить грядущую зиму без российского газа. По его словам, украинским гражданам придется нелегко после наступления зимних холодов.