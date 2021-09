В Аризоне судья заблокировал часть закона о запрете абортов

Финикс, 29 сентября. Судья окружного суда США Дуглас Рэйс заблокировал часть нового закона Аризоны, ужесточающего наказание за аборты. Он назвал некоторые формулировки «расплывчатыми».

Federal judge blocks part of Arizona abortion ban hours before it takes effect https://t.co/rJaooWcvG0 pic.twitter.com/ZwEgVaFtmB