В Аризоне судья заблокировал часть закона о запрете абортов

Финикс, 29 сентября. Судья окружного суда США Дуглас Рэйс заблокировал часть нового закона Аризоны, ужесточающего наказание за аборты. Он назвал некоторые формулировки «расплывчатыми».

Federal judge blocks part of Arizona abortion ban hours before it takes effect https://t.co/rJaooWcvG0 pic.twitter.com/ZwEgVaFtmB — The Hill (@thehill) September 29, 2021

Рэйс заблокировал ключевую часть нового закона штата о запрете абортов, согласно которой прокуроры могли бы выдвигать обвинения в отношении врачей, которые прерывали беременность в случае обнаружения у плода генетической аномалии, к примеру такой, как синдром Дауна. По мнению судьи текст этого положения является «неконституционным и расплывчатым».

Рэйс также раскритиковал закон за попытку заставить женщин рожать несмотря на то, что власти штата утверждают, что поощряют любой выбор.

«Выбранный Аризоной механизм не предназначен для того, чтобы поощрять женщин к выбору родов. Это сделано для того, чтобы помешать им сделать какой-либо другой выбор. Штат воздвигает существенное препятствие», — написал он в своем заключении.

Ранее генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович и ряд других должностных лиц штата подали в суд из-за нового закона, ужесточающего наказание за аборты. Их интересы представляют юристы из двух общественных организаций: Американского союза гражданских свобод (ACLU) и Центра репродуктивных прав (CFRR).

«Людей нельзя допрашивать о причинах, побудивших их сделать аборт. Не существует правильных или неправильных. Это лишь одно из более чем 90 ограничений на прерывание беременности, принятых на уровне штатов в этом году, включая запрет на аборты в Техасе, который в настоящее время сеет хаос», — сказала в своем заявлении старший советник CFRR Эмили Нестлер.

В марте этого года губернаторы Айдахо Брэд Литтл и Аризоны Дуг Дьюси ввели ограничения на аборты. Литтл запретил прерывать беременность после появления у плода сердцебиения — на пятой-шестой неделе, а Дьюси — избавляться от ребенка, если у него обнаружат генетическое отклонение. В сентябре аборты также запретили в Техасе, а за помощь женщинам в прерывании беременности можно получить штраф.