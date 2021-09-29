Солонников высоко оценил инициативу Беглова по здравоохранению в Петербурге

Необходимо выделять деньги на развитие здравоохранения. Об этом в комментарии ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, таким образом поддержав новую инициативу губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Днем ранее Александр Беглов заявил об увеличении до 127 миллиардов рублей бюджета фонда обязательного медицинского страхования. Глава отметил, что расходы на медицину в городе заметно превышают запланированные объемы. Беглов отметил, что задача властей — обеспечить финансовую устойчивость здравоохранения Петербурга.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников поддержал предложение губернатора, подчеркнув, что в последние не только месяцы, но и годы здравоохранение находится в центре внимания жителей.

«Это ни для кого не секрет. Еще до пандемии здравоохранение и образование называли основными проблемами в нашей стране. Это всегда нужно было. Сейчас это, конечно, приоритет. С точки зрения перспектив развития нет никаких сомнений. То, что нужно выделять денежные средства на систему здравоохранения, не вызывает сомнений, вопрос в другом: как эти деньги будут потрачены, что на них будут делать. Факт, что у города есть деньги на это и власти озабочены таким вопросом, — это очень хорошо», — сказал он.

gov.spb.ru / Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Ранее решение Беглова по транспорту помогло улучшить жизнь в ЖК «Цветной город». Комитет по транспорту Петербурга по поручению губернатора оптимизировал транспортное сообщение с ЖК «Цветной город» Красногвардейского района. Благодаря постановлению Беглова уже сейчас на одном из маршрутов автобусы курсируют с меньшим интервалом, а на другом был введен более вместительный транспорт. Сейчас планируется улучшить еще один путь.