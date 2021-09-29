Дипломат Аляутдинов: Совет Европы вмешивается в дела других государств

Москва, 29 сентября. Механизмы Совета Европы используются для вмешательства во внутренние дела других государств. Кроме того, СЕ неприкрыто навязывает неолиберальную идеологию зарубежным странам.

Об этом рассказал директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Ринат Аляутдинов. В случае неравноправного отношения к себе власти РФ могут потребовать перевести заседания Совета Европы в режим онлайн. Страна является одним из основных плательщиков в бюджет объединения, уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в отношении российской делегации на сессии ПАСЕ были применены ограничения. Причиной является непризнание в Европейском союзе вакцинации препаратом «Спутник V».