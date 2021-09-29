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Особые экономические зоны появятся в трех регионах РФ
Экономика
Особые экономические зоны появятся в трех регионах РФ
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 сентября. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил создание трех ОЭЗ.

Территории Смоленской, Оренбургской и Ивановской областей пополнятся новыми особыми экономическими зонами. Соответствующее постановление было утверждено председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

«На территории ОЭЗ "Оренбуржье" планируется разместить не менее восьми компаний <...> В Смоленской области будет открыта ОЭЗ "Стабна", где планируется реализовать не менее шести инвестпроектов <...> В особой экономической зоне "Иваново" планируют начать работу пять резидентов», — указывается в тексте публикации.

Предполагается, что ОЭЗ дополнительно простимулируют развитие данных субъектов Российской Федерации. Отмечается, что объем частных инвестиций в «Оренбуржье» достигнет к 2030 году 8,9 млрд рублей, «Стабна» получит порядка 10,5 млрд рублей, а в Ивановскую область привлекут свыше 8 млрд рублей.

Власти разрабатывают особые экономические зоны для того, чтобы развивать в регионах промышленность, высокотехнологичные направления, а также туризм и портовую инфраструктуру. ОЭЗ в скором времени может появиться и на территории Мордовии, о чем сообщал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

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