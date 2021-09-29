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Глава Башкортостана встретился с президентом Казахстана в Нур-Султане

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 12:00
Политика
Глава Башкортостана встретился с президентом Казахстана в Нур-Султане
pixabay.com

Нур-Султан, 29 сентября. Глава Башкортостана Радий Хабиров провел рабочую встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Переговоры состоялись в Нур-Султане.

Стороны обсудили, что стратегическое сотрудничество с Россией значительно влияет на межрегиональное взаимодействие двух государств.

«У Башкортостана и Казахстана есть взаимный интерес к сотрудничеству в разных сферах», — сказал Радий Хабиров.

Во время переговоров отмечено, что увеличивается число совместных предприятий, а также развиваются различные инвестиционные проекты.

Ранее сообщалось, что глава Башкирии и премьер Казахстана обсудили перспективы межрегионального сотрудничества. Стороны затронули тему взаимодействия в сфере охраны ресурсов трансграничной реки Урал.

 

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Казахстан переговоры башкортостан
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