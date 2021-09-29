Боевик Гая Ричи с Джейсоном Стэйтемом «Пять глаз» сменил название

Лос-Анджелес, 29 сентября. Новый фильм режиссера Гая Ричи «Пять глаз», главную роль в котором сыграл актер Джейсон Стэйтем, переименовали. Лента выйдет в прокат под названием «Операция «Фортуна».

Стэйтем появится в боевике в роли агента МИ-6, а компанию герою составит оперативница из ЦРУ, которую сыграла Обри Плаза. Персонажи попытаются помешать преступникам заполучить смертоносную технологию, угрожающую всему человечеству. Завладеть оружием может любой, кто предложит большую сумму денег.

Помимо Стэйтема, в ленте снялись Джош Хартнетт, Кэри Элвис и Хью Грант. Мировая премьера боевика, сменившего название, запланирована на 20 января 2022 года. В России новый фильм Гая Ричи должен выйти немного позже — 27 января.

Ранее стало известно, что Джейсон Стэйтем сыграет в новом фильме по сценарию автора «Эквилибриума» Курта Виммера. Остросюжетный триллер планируют выпустить под названием «Пчеловод». Съемки проекта намереваются начать осенью следующего года в Атланте и Лондоне.