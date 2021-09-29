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Минобороны Белоруссии: последний эшелон с военными отправился в РФ после учений «Запад-2021»

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 11:36
Армия
Минобороны Белоруссии: последний эшелон с военными отправился в РФ после учений «Запад-2021»
vk.com  /  Типичный Нижний Новгород /Кирилл Мартынов

Минск, 29 сентября. Весь контингент Вооруженных сил России покинул территорию Белоруссии после учений «Запад-2021». Об этом сообщает пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

В министерстве отметили, что накануне из Белоруссии убыл последний эшелон с военнослужащими и техникой ВС РФ, которые были задействованы в стратегических маневрах «Запад-2021».

«Российский воинский контингент, принимавший участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2021» на территории нашей страны, убыл к местам дислокации», — говорится в сообщении.

Напомним, российско-белорусские учения «Запад-2021 с участием 200 тысяч военнослужащих и более 1,5 тысячи единиц техники и вооружения проходили с 10 по 16 сентября на территории двух стран. При этом 13 сентября президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу побывали на полигоне Мулино в Нижегородской области, где наблюдали за основным этапом маневров.

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россия белоруссия учения военные запад-2021
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