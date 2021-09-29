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Валентина Матвиенко заявила о важной роли Меркель для отношений России и Германии
Политика
Валентина Матвиенко заявила о важной роли Меркель для отношений России и Германии
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 29 сентября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель многое сделала для отношений России и Германии, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Россия и ФРГ могут обсуждать любые вопросы, благодаря немецкому канцлеру, убеждена Матвиенко.

«Она сделала очень многое для сохранения отношений между нашими странами, по крайней мере, на уровне, когда мы можем по-прежнему обсуждать абсолютно любые вопросы», — сказала сенатор.

Не со всеми странами возможны такие открытые и эффективные взаимоотношения, подчеркнула Валентина Матвиенко. Также на Меркель оказывалось беспрецедентное давление, уточнила спикер Совета Федерации.

Ранее сообщалось, что Россия готова сотрудничать с любым приемником Меркель. Выборы в бундестаг состоялись в Германии 26 сентября.

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меркель россия матвиенко германия
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