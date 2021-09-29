Рябков: тема AUKUS не войдет в повестку российско-американских консультаций в Женеве

Москва, 29 сентября. Россия на переговорах в Женеве не будет обсуждать с США образование блока AUKUS. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам Рябкова, тема нового военного блока AUKUS останется на заднем плане во время российско-американских консультаций по стратегической стабильности в Женеве.

«Но AUKUS как таковой, несомненно, напоминает нам о том, насколько легко, непринужденно наши американские коллеги относятся к тем режимам в сфере нераспространения, о приверженности которым они всегда заявляют и которым призывают других твердо следовать», — подчеркнул заместитель главы МИД РФ.

Он добавил, что Россия имеет целый ряд вопросов к властям Соединенных Штатов в связи с созданием трехстороннего оборонного альянса. Эти вопросы уже переданы американской стороне и впоследствии также будут заданы австралийским коллегам, заключил Рябков.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил о том, что попытка США оказать на Россию давление за счет создания альянса AUKUS, провалилась.