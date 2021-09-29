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Немецкий хомяк по имени Мистер Фокс стал успешным торговцем криптовалютой

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 12:05
Общество

Рабочий день немецкого хомяка Мистера Фокса выглядит вполне обыденно. Выспавшись в своей родной клетке, он по специальному переходу отправляется в свой «офис».

Как только лапки грызуна перешагивают порог картонного помещения, автоматически запускается интернет-трансляция.

«Мистер Фокс начал торговую сессию», — сообщает подписчикам аккаунт пушистого торговца в Twitter.

Отчего же у инвесторов такой интерес к обычному грызуну? Может быть, дело в том, что его карьерные показатели выросли уже на 24%, что превосходит не только доходность на основных фондовых рынках, таких как Dow Jones, но и эффективность инвестиционной компании Уоррена Баффета?

Но как обычному хомяку удалось достичь таких высот в цифровом бизнесе? Все очень просто. В кабинете Мистера Фокса есть «Колесо намерений», которое он запускает, чтобы выбрать, какой из примерно 30 криптовалют торговать. Когда объект продажи выбран, хомяк проходит через один из двух «Туннелей принятия решений», запуская либо покупку, либо продажу выбранной валюты. Весь процесс полностью автоматизирован, так что трейдеру не приходится совершать никаких специальных манипуляций.

Умы, стоящие за пушистым финансистом, — двое тридцатилетних немцев, которые до сих пор скрывают свои реальные личности, желая оставаться в тени своего героя. Идея стартапа пришла им в голову, когда весь мир страдал от кризиса из-за пандемии, и возможности инвестировать в дорогостоящие проекты у изобретателей не было.

Сейчас Мистер Фокс, как и любой успешный руководитель, придерживается рабочего графика. Дверца в его обычную клетку всегда открыта, за исключением тех случаев, когда приходится немного задерживаться дома, пока в «офисе» идет ремонт или уборка. В это время заядлые наблюдатели волнительно сидят перед мониторами, ожидая заветного уведомления о начале торговой сессии.

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