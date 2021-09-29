Резня на парковке в Москве произошла из-за оскорбления сестры подозреваемого

Москва, 29 сентября. Печально закончился конфликт между дальними родственниками: мужчины встретились, чтобы найти точки примирения, однако вышло все наоборот.

В дежурную часть полиции 27 августа поступило сообщение, что в торговом центре, расположенном по улице Поречная, которая находится на юго-востоке Москвы, обнаружен труп 24-летнего мужчины. На место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа. Силовики по горячим следам задержали подозреваемого в совершении преступления.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ (убийство). Проводятся следственные мероприятия», — рассказала ФАН старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.

Задержанный дал признательные показания и рассказал всю подоплеку застарелого конфликта.

«Пострадавший и подозреваемый давно знают друг друга, — рассказал источник в правоохранительных органах. — Их отцы — дальние родственники. Оба являются выходцами из Азербайджана. Некоторое время назад они получили гражданство России. Сначала у них складывались прекрасные отношения. Потом между мужчинами будто пробежала черная кошка: они стали ругаться по малейшему поводу. В какой-то момент, по словам подозреваемого, убитый оскорбил его сестру. Отношения между ними еще больше натянулись».

Так продолжалось несколько лет. Наконец, родственники решили помириться: договорились о встрече на парковке торгового центра, однако конструктивного диалога не получилось. По словам собеседника ФАН, подозреваемый в убийстве стал требовать публичных извинений. На этой почве между родственниками разгорелся очередной скандал. Задержанный выхватил нож и буквально искромсал им своего оппонента.

Сейчас мужчина в изоляторе временного содержания. Ему предъявлено обвинение. Если вина будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее ФАН сообщал, что убийство женщины под Вологдой произошло из-за бытового конфликта. Мужчина застрелил 40-летнюю местную жительницу и ранил своего 26-летнего сына.