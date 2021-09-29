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Дочь Ларисы Гузеевой заявила, что устала отвечать на вопросы о здоровье своей матери
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой заявила, что устала отвечать на вопросы о здоровье своей матери
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 29 сентября. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева недавно попала в больницу. Обеспокоенные фанаты стали расспрашивать ее дочь Ольгу о случившемся, однако та бурно отреагировала на все вопросы.

Несколько дней назад ведущую шоу «Давай поженимся!» экстренно доставили в московскую больницу. Звезду госпитализировали в Коммунарку, где медики диагностировали у нее заражение коронавирусом нового типа. Состояние 62-летней Ларисы Гузеевой после госпитализации оценивалось как средне-тяжелое: врачи приняли решение перелить пациентке плазму донора, который уже переболел COVID-19.

Сначала актриса выходила на связь с фанатами в Instagram-аккаунте, однако потом пропала. Поклонники забили тревогу и обратились за информацией к коллегам телеведущей, но те отказались давать комментарии. Поток вопросов о состоянии здоровья Ларисы Гузеевой обрушился и на ее дочь Ольгу. В соцсети наследница артистки довольно эмоционально отреагировала на расспросы.

«Как же мне надоело уже отвечать на эти сообщения! Сейчас с моей мамой все в порядке», — написала Ольга в Instagram-аккаунте.

Как пишет Teleprogramma.pro, Гузеева заболела коронавирусом после отдыха в Крыму. На побережье Черного моря телеведущая, по ее собственным словам, чистила свой организм и восстанавливала здоровье. Процедуры звезды по укреплению здоровья были мягко сказать странными: в последний день она искупалась в достаточно холодной воде, чтобы «растопить жир таким способом».

Перед госпитализацией ведущая «Давай поженимся!» дала откровенное интервью, в котором рассказала о домогательствах в сфере искусства. Гузеева подчеркнула, что актрисы никогда не забудут о харассменте.

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здоровье дочь гузеева коронавирус
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